Tiangong, rischio Italia 0,1%  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Tiangon, rientro anticipato. L’orari della caduta della stazione spaziale cinese è ora stimato attorno alle 2.39 di Pasquetta, ora italiana, mentre prima l’impatto si ipotizzava per le 3.17, sempre di lunedì 2 aprile. E’ stato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, a renderlo noto durante l’ultimo aggiornamento nella sede del Dipartimento. La percentuale di probabilità di caduta sul nostro territorio dei resti della stazione spaziale cinese è scesa allo 0,1% dal precedente 0,2%.

Tiangong, dove seguire la rotta in diretta

La stazione spaziale Tiangong 1 è stata lanciata nel 2011 dal centro spaziale di Jiuquan nel deserto di Gobi. Il modulo pesa circa 7600 kg, è lungo 10,5 metri con diametro massimo pari a 3,4 metri ed è provvisto di due ali solari. Il satellite, informa la Protezione Civile, “contiene una quantità stimata di 350 kg di propellente, 120 Kg di MMH e 230 kg di N204, in quattro contenitori da 230 litri l’uno e può rappresentare un rischio chimico di contaminazione al suolo, anche se non risultano sostanze radioattive”.

Cosa fare in caso di impatto

Da marzo 2016 Tiangong 1 ha iniziato una lenta discesa sulla Terra, che avrebbe dovuto portarla in una zona desertica del Pacifico, ma così non sarà. Finora è stato accertato che le parti che sopravviveranno al calore del rientro in atmosfera impatteranno la superficie terrestre in una zona compresa fra il 43° parallelo nord e il 43° parallelo sud, un’area che comprende anche parte dell’Italia, da Firenze in giù. A essere potenzialmente coinvolte sarebbero le regioni Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.