Pallanuoto, Trofeo Regioni ragazze, Sicilia al terzo posto

Giornata conclusiva alla piscina comunale di Avezzano per l’annuale Trofeo delle Regioni riservato alle ragazze del 2003 e seguenti. Dodici squadre rappresentanti la maggior parte delle Regioni italiane si sono sfidate in due gironi all’italiana. Ha vinto il CR Liguria trascinato dalla Bettini autrice di sei reti che in finale ha battuto il CR Lombardia 13-2. Decisivo il secondo parziale da 6-1 per la squadra in calottina bianca. Al terzo posto il CR Sicilia, che batte 10-5 il CR Friuli Venezia Giulia. (ITALPRESS)

(Foto d’archivio)

