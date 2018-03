I lampi del sabato sera  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Vigilia di Pasqua all’insegna del maltempo. Una perturbazione atlantica tiene sotto scacco le regioni centro-settentrionali, con forti criticità in molte regioni. Secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, precipitazioni intense, ma alternate anche a pause asciutte e a qualche schiarita interesseranno Piemonte centro-orientale, Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. La neve cadrà sopra i 1200/1300 metri.

Rovesci e temporali coinvolgeranno anche la Sardegna, il Lazio, la Toscana, l’Umbria e infine la Campania, mentre le regioni adriatiche centro-meridionali e la Sicilia godranno di una giornata più asciutta e anche con più sole. I venti di Libeccio e Scirocco che accompagneranno le precipitazioni faranno aumentare le temperature al Sud dove sono previsti 24°C nelle zone interne, agiteranno gradualmente tutti i mari favorendo mareggiate lungo le coste esposte. Tuoni e pioggia potrebbero però scemare strada facendo. Secondo gli esperti, infatti, la perturbazione dovrebbe essere “abbastanza veloce, tant’è che già dalla sera le piogge inizieranno a perdere d’intensità e a diminuire al Nord e via via sulle regioni tirreniche centro-meridionali, fino ad esaurirsi completamente nel corso della notte, giorno di Pasqua”.

