Il meteo di domani, 30 marzo  

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: prevalgono nubi con piogge a carattere sparso in intensificazione serale e notturna quando saranno possibili temporali. Al Centro: nuvolosità irregolare su Toscana, Umbria e alto Lazio con qualche piovasco, parzialmente soleggiato o variabile altrove. Al Sud: cieli sereni o poco nuvolosi con il transito di qualche innocua nube medio alta stratificata. Venti: deboli moderati dai quadranti meridionali. Mari: da mossi a molto mossi. Temperature: in rialzo.

