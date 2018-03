321 mila ‘viaggi della speranza’ in un anno dal Sud per curarsi

🔊 Ascolta l'articolo

Oltre 320 mila ‘viaggi della speranza’ dal Sud verso altre zone d’Italia per curarsi. I meridionali confermano la loro diffidenza ad affidare la propria salute alle strutture sanitarie della loro regione. In particolare, con un indice medio di ‘fuga’, pari al 10,4% (che misura, in una determinata regione, la percentuale dei residenti ricoverati presso strutture sanitarie di altre regioni sul totale dei ricoveri sia intra che extra regionali), il Sud si colloca in fondo per attrattività sanitaria dopo le realtà regionali del Centro (8,9%) e del Nord (6,8%). Ciò significa che, nei 12 mesi del 2016 (ultimo dato disponibile), la migrazione sanitaria dalle realtà regionali del meridione può essere quantificabile in oltre 321 mila ricoveri. E’ quanto emerge dall’Ips, l’Indice di performance sanitaria elaborato, per il terzo anno consecutivo, dall’Istituto Demoskopika.

Lo studio ha generato una classifica parziale che vede collocate nelle ‘posizioni estreme’ il Molise in cima per ‘diffidenza’ con un indice di mobilità passiva pari 27,2%; sul versante opposto, i più ‘fedeli’ al loro sistema sanitario si confermano i lombardi. La Lombardia, infatti, con appena il 4,7%, registra il rapporto minore di ricoveri fuori regione dei residenti sul totale dei ricoveri totalizzando il massimo del punteggio (100 punti). (Com-Ife/AdnKronos)

