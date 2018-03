Emergenza rifiuti, arriva il veneto Pierobon

🔊 Ascolta l'articolo

“Alberto Pierobon e’ il nuovo assessore all’Ambiente, proposto dall’Udc”. Lo ha ufficializzato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso della seduta dell’Ars. Pierobon, 57 anni, veneto d’origine, e’ stato indicato dall’Udc per raccogliere l’eredita’ del dimissionario Vincenzo Figuccia e affrontare l’emergenza rifiuti in Sicilia. E’ stato sub commissario alla raccolta differenziata per la Campania.Ci ha fatto faticare un po’ perche’ ci ha chiesto parecchie settimane di tempo per sciogliere la riserva – ha sottolineato Musumeci, parlando del nuovo assessore, indicato dall’Udc -. E’ un tecnico, sono contento che sia qui, e gli faccio gli auguri di un proficuo lavoro nell’interesse della comunita’ siciliana”

