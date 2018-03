Il meteo di domani, 28 marzo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: nuvolosità irregolare con

addensamenti più compatti la sera

su Triveneto e Lombardia associati

a qualche pioggia.

Al Centro: nuvolosità irregolare

sul Tirreno, più compatta sulla

Toscana con deboli piogge, in

prevalenza soleggiato lungo l’adriatico.

Al Sud: nuvoloso sulle regioni

tirreniche e sul Messinese con

qualche isolata pioggia o

pioviggine, più soleggiato sui

restanti settori.

Venti: moderati occidentali.

Mari: da molto mossi a mossi.

Temperature: stabili.

