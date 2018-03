🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 5,33 nelle Marche, con epicentro a 2 chilometri da Pieve Torina (Macerata) a 9 chilometri di profondità. Lo segnala l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

