Pasqua, di scena ‘Via Crucis, via Lucis’, la passione del Cristo in Sicilia e Puglia

Diverse rappresentazioni della ‘Via Crucis, via Lucis’ di Carlo Tedeschi, drammatizzazione in musical dedicata alla passione del Cristo, vengono proposte in questi giorni in Puglia e Sicilia, in vista della Pasqua 2018. Si è iniziato il 21 marzo scorso a Manfredonia, nella parrocchia della Sacra Famiglia. Il 24 marzo la rappresentazione è prevista nella Chiesa Madre di Santa Caterina Villarmosa, in Sicilia, alle ore 18,30; sempre il 24 marzo a Mattinata (Foggia) nella Chiesa santa Maria della Luce alle ore 19,30; il 25 marzo a Manfredonia (Foggia) Abbazia s. Leonardo alle ore 18,30; il 3 aprile a San Giovanni Rotondo.

La drammatizzazione in Puglia è interpretata dai giovani allievi di Mattinata, Manfredonia e Monte Sant’Angelo frequentanti la casa di accoglienza e l’accademia d’arte della ‘Casa dei Giovani di Mattinata’ con gli insegnanti formati da Carlo Tedeschi (Fondazione Leo Amici).

‘Via Crucis, via Lucis’ è dedicata alla passione di Gesù Cristo. La compagnia Teatrale composta da giovani formati da Carlo Tedeschi mette in scena, collaborando con realtà e associazioni locali e fornendo sostegno anche per la regia, le quattordici stazioni della via Crucis, drammatizzate e commentate da Tedeschi attraverso l’interpretazione del pensiero di Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Vengono così rappresentati, in modo estremamente coinvolgente, alcuni momenti della vita, della morte e della resurrezione di Gesù Cristo.

I giovani attori protagonisti del mini-musical presentano uno spettacolo complesso ma fruibile a tutti, non solo al pubblico dei credenti. I brani delle sacre scritture, commentati dai canti e da alcune danze dei giovani artisti daranno vita ad intensi momenti in cui l’arte toccherà momenti di alta spiritualità. Il mini-musical è rappresentato da diversi anni, ha toccato Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Umbria ed è stato trasmesso in diretta dalle emittenti televisive e satellitari Tv2000 e Telepace.

Tedeschi, commentando la rappresentazione, afferma: “In questa via Crucis via Lucis sarà Giovanni che, guardando la via Crucis di Gesù fino alla crocefissione, leggerà e racconterà i suoi pensieri, la sua emozione e il suo dolore. Giovanni, che era il discepolo che egli amava rappresenta tutti i giovani, giovani di oggi, i nostri figli e i nostri nipoti. E come Giovanni guardava la croce di Gesù, così loro, i nostri figli e i nostri nipoti, guardano la nostra croce”.

“Gesù ha portato la sua croce con tanta dignità, tanto amore e sopportazione e l’amore di Giovanni per lui è aumentato: è diventato un amore sublime, arrivando fino al cielo. Allora ognuno di noi accetti la sua croce affinché i nostri figli e i nostri nipoti ci possano guardare con gli stessi occhi con cui Giovanni ha guardato la croce di Gesù”, conclude Tedeschi. (Spe-Car/AdnKrono

