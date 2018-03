Alia. Equinozio di primavera alla Gurfa, raggio di luce colpisce la fossa di Tholos

🔊 Ascolta l'articolo

Equinozio di primavera da trascorrere al complesso rupestre Gurfa e poter osservare, a mezzogiorno, il suggestivo raggio di luce che colpisce la fossa centrale del pavimento dell’ambiente a Thòlos: segno visibile dell’uso rituale e calendariale dell’ambiente campaniforme. La manifestazione che si svolgerà ad Alia nel complesso rupestre della Gurfa domenica 25 Marzo 2018 è organizzata da BCsicilia, dal Comune di Alia, dall’Associazione Rabat e dall’Associazione ATC. Si inizia alle ore 10,30 con la presentazione dell’iniziativa da parte del dott. Felice Guglielmo, Sindaco di Alia, della dott.ssa Maria Pia Pagano, Assessore comunale alla Cultura, della dott.ssa Elisabetta Chimento, Presidente BCsicilia Sede di Alia e del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia.

Alle ore 11,00 visita guidata del complesso della Gurfa a cura del prof. Carmelo Montagna, Studioso e Ricercatore dell’I.E.ME.S.T. A mezzogiorno in punto i raggi solari filtrano attraverso una fessura nella roccia della Tholos e colpiscono esattamente la fossa del Nadir pavimentale. Alle ore 12,30 è prevista l’esecuzione musicale con Noemi Angela Dispensa e Salvatore Passantino al violino e Antonino Dispensa alle percussioni. Alle ore 13, con la degustazione di prodotti tipici locali, si concluderà l’iniziativa promossa per salutare la primavera e osservare il risveglio della natura, segnato dalla luce suggestiva che determina il rinnovarsi ciclico del tempo cosmico.

Per informazioni: Comune di Alia Email: comunedialia@libero.it Tel. 091.8210911; BCsicilia Sede di Alia Email: alia@bcsicilia.it Tel. 338.2982900; ATC l’Associazione che viaggia Email: info@atcassociazionecheviaggia.it Tel.339.5921182 L’iniziative è realizzata in collaborazione con: Associazione SiAmo Marcatobianco, Villa Dafne Agriturismo, ItAlia gente e terra di Sicilia

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.