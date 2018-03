Perquisita Cambridge Analytica  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Perquisiti gli uffici londinesi di Cambridge Analytica. Diciotto agenti incaricati dall’authority britannica per la sicurezza dei dati, riporta la Bbc, sono al lavoro nel quartier generale della società di consulenza al centro dello scandalo dei dati degli utenti Facebook usati a scopi elettorali.

L’Alta Corte britannica ha autorizzato la perquisizione, dopo la denuncia che la Cambridge Analytica avrebbe ammassato informazioni su milioni di persone senza il loro consenso, grazie all’utilizzo di una app ‘esca’ su Facebook, nel 2014.

