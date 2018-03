Salvini: “Alla Camera appoggio a M5S”  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

“Vista la disponibilità dei 5 Stelle a sostenere un candidato del centrodestra alla presidenza del Senato, noi ne appoggeremo uno dei 5 Stelle alla presidenza della Camera. Aspettiamo di conoscere nomi”. Lo dichiara il leader della Lega, Matteo Salvini.

FICO – A quanto si apprende da autorevoli fonti parlamentari, sarà Roberto Fico il candidato pentastellato alla presidenza di Montecitorio. Il nome del presidente uscente della Vigilanza Rai non è stato ufficializzato in assemblea per tenere le carte coperte e non bruciare la sua corsa.

Ma, alla vigilia del voto, negli ambienti grillini l’indicazione di Fico è data per assodata: “Penso che potremmo indicarlo già dalla quarta chiama” riferisce una fonte autorevole del Movimento 5 Stelle, in attesa dell’assemblea congiunta, dove i due capigruppo, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, con il capo politico Luigi Di Maio daranno agli eletti la linea da tenere.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.