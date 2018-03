Camera e Senato, fumate nere  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Fumate nere al Parlamento. Alla terza votazione per l’elezione del presidente della Camera dei deputati, come annunciato, sono prevalse le schede bianche: al terzo scrutinio sono state 569.

DOMENICA – Il presidente provvisorio Roberto Giachetti ha quindi sospeso la seduta che riprenderà sabato mattina alle 10:30.

A Montecitorio, nel secondo voto le bianche sono state 577 e anche alla prima votazione nessuno ha raggiunto la maggioranza dei 420 voti richiesti: le bianche sono state 592 e 18 le nulle.

SENATO – Per quanto riguarda Palazzo Madama, invece, Anna Maria Bernini di Forza Italia ha ricevuto 57 voti nella seconda votazione per l’elezione del presidente del Senato – che corrispondono al numero dei senatori eletti dalla Lega, meno uno – provocando l’ira di Silvio Berlusconi.

“Per uscire dal pantano, la Lega fa un gesto di responsabilità all’interno del centrodestra – ha detto Salvini -. Noi non vogliamo che si perda altro tempo prezioso, vogliamo che il Parlamento cominci a lavorare il prima possibile

SABATO – Il presidente provvisorio di Palazzo Madama Giorgio Napolitano ha convocato la nuova seduta a Palazzo Madama, per il terzo scrutinio, sabato mattina alle 10:30.

