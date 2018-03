Piazza Affari chiude in leggero calo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Giornata nervosa sui mercati europei dopo la decisione del presidente americano Donald Trump di imporre dazi che per ora risparmiano l’Europa, ma colpiscono la Cina e affondano le piazze asiatiche. Maglia nera per Francoforte che cede l’1,77%, in rosso anche Londra -0,44% e Parigi -1,39%, Milano perde lo 0,49%. A Piazza Affari più colpiti i titoli legati all’export, bene le utilities. Peggior performance per Stm -4,08%, in rosso Tenaris -4,05%, Brembo e Fca perdono oltre due punti. Occhi degli investitori puntati su Tim che perde l’1% dopo le dimissioni del consiglio d’amministrazione e in attesa di capire come finirà il confronto tra Vivendi e il fondo Elliott. Contrastato il comparto bancario, Corre Leonardo +2,04%, bene A2a e Terna all’indomani dei conti e del piano industriale.

