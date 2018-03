Scuola, a Palermo premiati i vincitori di PlayEnergy

🔊 Ascolta l'articolo

Si è svolta oggi a Palermo, nella Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, la cerimonia di premiazione dei vincitori regionali dell’edizione 2016-2017 del concorso PlayEnergy, l’iniziativa di educazione ambientale promossa da Enel, a cui, anche quest’anno, hanno aderito oltre 2100 studenti di 400 scuole siciliane. Alla consegna dei i premi erano presenti Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, Sebastiana Fisicaro, Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale, Gaetano Evangelisti, Affari Istituzionali Enel Sud Italia, e Francesco Guadalupi, coordinatore regionale del progetto.

Per la categoria “Scuola Primaria” è stata premiata la classe 5a del “Collegio di Maria La Purità” di Palermo, guidata dall’insegnante Sabina Marino e Suor Jolanda Marku, per il progetto denominato “La collaborazione genera energia”. Per la categoria “Scuola Secondaria di 1 grado” a essere premiata è stata, invece, la classe 2aG, della Scuola Media Statale “Raimondo Franchetti” di Palermo, guidata dall’insegnante Carolina Nicolicchia, che ha presentato il progetto “Open Your Power”. Per la categoria “Scuola Secondaria di 2 grado” a essere premiata è stata, infine, la classe 2aBs, del Liceo Artistico Statale “Emilio Greco” di S. Agata Li Battiati (CT), guidata da Salvatore Fazio e Lucia Sara Maricchiolo, che ha presentato il progetto “Parco giochi Emilio Greco”

