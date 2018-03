Mondello, in questo weekend il BMW Motorrad Make Life a Ride Tour 2018

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Partira’ in questo weekend (24-25 Marzo) da Mondello, la localita’ balneare dei palermitani il BMW Motorrad Make Life a Ride Tour 2018, un evento on the road dedicato alle ultime novita’ del brand BMW Motorrad. La manifestazione prevede 10 appuntamenti, che vanno da marzo a fine giugno, dove sara’ possibile effettuare un test ride completo di un modello a scelta tra quelli disponibili. Buona parte della gamma sara’ a disposizione cosi’ che ogni appassionato potra’ scegliere a seconda dei propri gusti e preferenze. Gli amanti del mondo GS avranno la possibilita’ di provare la regina delle maxi enduro: la R 1200 GS. Disponibili anche la R 1200 GS Adventure e la versatile G 310 GS. Per gli amanti delle emozioni forti, le rappresentanti della gamma Sport saranno la Dynamic Roadster S 1000 R, la Adventure Sport S 1000 XR e le sportive equipaggiate con il motore boxer: la R 1200 R e la R 1200 RS, dinamiche ma con una vocazione touring. Per il mondo Tour ci sara’, oltre alla K 1600 GT, La novita’ Bagger della casa bavarese: l’imponente e magnetica K 1600 B, dal design muscoloso ed esclusivo, equipaggiata con l’emozionante sei cilindri in linea da 160 CV. Non manchera’, infine, il mondo Heritage con i modelli iconici della gamma R nineT. L’evento itinerante, in collaborazione con le Concessionarie BMW Motorrad, richiama gli appassionati del Marchio Bavarese nelle principali citta’ italiane dalle 10.00 alle 19.00, e permette non solo di effettuare un test ride completo e approfondito, ma anche di scoprire peculiarita’, prestazioni e caratteristiche dei modelli BMW Motorrad, grazie ad un prezioso briefing con un istruttore dedicato. Dopo la prima tappa a Mondello, seguiranno il, 7-8 Aprile: Castelgandolfo (RM); 14-15 Aprile: Pescara; 5-6 Maggio: Lecco; 12-13 Maggio: Rosta (TO); 26-27 Maggio: Teolo (PD); 2-3 Giugno: Ancona; 9-10 Giugno: Lignano Sabbiadoro (UD); 16-17 Giugno: Arezzo; 23-24 Giugno: Rho (MI). Gli appassionati devono semplicemente consultare il calendario completo delle tappe del road-show sul sito www.makelifearidetour.bmw-motorrad.it e presentarsi muniti di equipaggiamento motociclistico oppure prenotarsi al numero 800.938.370.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.