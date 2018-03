🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Va a vuoto anche la seconda votazione per l’elezione del presidente della Camera. Le schede bianche sono state 577 e quindi sarà necessario un nuovo scrutinio.

Il presidente provvisorio Roberto Giachetti ha sospeso la seduta che riprende alle 18 per comunicare quando si terrà il terzo scrutinio.

