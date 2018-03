Tiangong-1 in caduta libera, allerta per gli aerei 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il rientro incontrollato della Tiangong-1 potrebbe provocare gravi disagi anche al traffico aereo italiano.

Da quanto apprende l’AdnKronos, un warning inviato alle autorità di controllo degli spazi aerei nazionali segnalerebbe “il rischio potenziale” legato al rientro della stazione spaziale cinese, “stimato dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’arco di tempo tra le 15:37 del 28 marzo e le 05:43 del 4 aprile”.

“Secondo la traiettoria prevista, il satellite Tiangong-1 potrebbe compromettere tutto il FIR (spazio aereo regionale, ndr)” del Centro-Sud, al di sotto dell’Emilia Romagna.

