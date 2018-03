Cadavere a pezzi in due buste  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Era scomparso un anno e mezzo fa dal frusinate. Il suo cadavere è stato trovato fatto a pezzi e nascosto in due buste di plastica in provincia di Latina, a Lenola, in località Ambrifi. A fare la macabra scoperta del corpo dell’allevatore i carabinieri con gli speleologi del Soccorso Alpino e i vigili del fuoco. Il presunto colpevole era già stato arrestato con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.