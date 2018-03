Reti e digitale, nuovo piano da 5,3 mld per Terna  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Investimenti sostenibili, destinati per lo più alla rete elettrica nazionale e alle interconnessioni con l’estero. Il nuovo piano di Terna al 2022 vale 5,3 miliardi di euro e punta a fare del gruppo un hub del Mediterraneo all’avanguardia sul fronte delle energie rinnovabili. Nei prossimi cinque anni aumenteranno anche ricavi e margini, consentendo maggiori dividendi da distribuire agli azionisti.

