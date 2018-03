Mina sbarca su Twitter  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Ciao Twitter!” Così recita il primo cinguettio di Mina, attiva sul social network da appena qualche ora e già seguita da oltre 2mila follower. “Adesso è…Maeba”, scrive in un secondo tweet, facendo riferimento al suo nuovo album, in uscita oggi con 12 tracce inedite e una sorpresa per gli appassionati. Come foto profilo – e in copertina del disco – proprio il volto della versione ‘aliena’ dell’artista, vista volteggiare sul palco dell’Ariston. “Finalmente”, “Benvenuta”, “Salute a te Maestà”, si legge tra i commenti entusiasti dei fan.

