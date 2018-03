Armi e droga nascoste nel centro storico di Ortigia, indaga la polizia

🔊 Ascolta l'articolo

Gli agenti della polizia di Stato hanno trovato armi e droga nascoste nel centro storico di Ortigia, a Siracusa. In particolare in un basso abbandonato, in vicolo dell’Ulivo, i poliziotti hanno sequestrato una pistola giocattolo modificata calibro 9, un revolver calibro 6,35 con relative munizioni, 42 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana e 3 di cocaina. In un altro locale, sempre in vicolo dell’Ulivo, anche questo abbandonato, e’ stat trovata una carabina ad aria compressa con matricola alterata, un fucile storico ad avancarica a doppia canna, due scatole di proiettili calibro 7,65 e una balestra con freccia inserita. Indagini sono in corso.

