Unipa, arriva il Campus dello Studente, attesi 10mila ragazzi

Approda per la prima volta a Palermo ‘Campus Orienta! Il Salone dello Studente’, la manifestazione itinerante organizzata da Class Editori e dedicata all’orientamento post diploma. Oltre diecimila gli studenti attesi alla due giorni, il 27 e 28 marzo, dalle 9 alle 14, che si terrà all’interno della Fiera del Mediterraneo. I ragazzi potranno accedere alle proposte formative delle principali università italiane pubbliche e private, tradizionali e online, scuole di formazione, enti e istituzioni, oltre a un’area dedicata a tutte le università del territorio siciliano. Workshop di orientamento, incontri con gli esperti del mondo universitario, dibattiti sulle professioni del futuro e seminari sui temi delle professioni e studio all’estero, aiuteranno le future matricole a decidere la loro strada. Allestite anche un’area counseling, utile a chi non ha ancora le idee chiare per il futuro, un’area per le simulazioni dei test di ammissione alle facoltà a numero chiuso e un’altra con simulazioni di colloqui di lavoro. Il Salone di Palermo è organizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale Sicilia e ha ricevuto il patrocinio di rappresentanza in Italia della commissione Europea, Comune di Palermo, Regione siciliana e Città Metropolitana di Palermo. Partner dell’iniziativa Confindustria e Assolombarda. (Man/AdnKronos)

