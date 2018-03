🔊 Ascolta l'articolo

Un incendio si e’ sviluppato all’interno della concessionaria Co.Gi Renault, che si trova lungo la strada statale 113, alle porte di Bagheria, in provincia di Palermo. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Indagini sono in corso. (ITALPRESS)

