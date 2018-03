Orlando: “A Palermo cresce differenziata”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La raccolta differenziata in Sicilia “è in crescita. Palermo è oggi intorno al 16%: è poco ma partivamo dal 6. Non è una consolazione ma uno stimolo ad andare avanti”. Lo afferma il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in occasione delle Giornate della ricerca promosse da Corepla.

“Abbiamo attivato con molta forza, dopo il fallimento dell’azienda Igiene Ambientale e dopo un periodo di commissariamento, la raccolta differenziata. Il 10 aprile – continua – parte il secondo step di Differenzia 2, entro la fine dell’anno ne completiamo il programma portando intorno al 28/30% la raccolta differenziata nella città di Palermo. E’ sempre poco, ma sempre più di 16 e soprattutto di 6”.

Palermo, aggiunge Orlando, “è la città al mondo che culturalmente è più cambiata negli ultimi 40 anni. Anche Mosca, Varsavia e Berlino sono cambiate ma lì c’è stato il crollo dell’Urss accompagnato da grandi sconvolgimenti internazionali. Palermo invece è cambiata culturalmente senza che cambiasse la Costituzione italiana”.

Un cambiamento che, spiega Orlando, coinvolge “stili di vita, parametri e valori, anche con riferimento ai settori che riguardano la vita di tutti i giorni. Certamente il settore dei rifiuti e della raccolta differenziata sono un segno di questo cambiamento”.

