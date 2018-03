Cordaro: “In Sicilia cambio culturale su ambiente”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare “c’è un cambio culturale che è legato al cambio dello scenario politico in Sicilia, con una nuova amministrazione che si pone sui temi concreti con competenza ma soprattutto con la volontà di instillare nei cittadini quella cultura della raccolta differenziata che fino ad oggi è mancata”. Lo afferma Salvatore Cordaro, assessore all’ambiente della Regione Siciliana, in occasione della seconda giornata della ricerca promosse da Corepla a Palermo.

In particolare, Cordaro parla di sinergie tra governo regionale, comuni ed Università: bisogna fare sistema perché “la Sicilia deve cambiare e stiamo lavorando affinché questo accada nel più breve tempo possibile”.

