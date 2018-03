🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ #cacciaaldischetto nel fine settimana. Un appello rivolto a cittadini e volontari a scendere in campo, anzi in spiaggia, per raccogliere i dischetti di plastica che nei giorni scorsi hanno letteralmente invaso la costa tirrenica.

Clean Sea Life (il progetto europeo che mira ad accrescere l’attenzione del pubblico sui rifiuti marini) e Legambiente invitano tutti a partecipare al fine settimana di pulizia delle spiagge coinvolte dalla dispersione dei dischetti di plastica. Iniziative e località coinvolte consultabili sul sito www.cleansealife.it, dove si può anche segnalare una nuova attività di pulizia.

Per gestire al meglio le operazioni di pulizia, l’invito tutti a comunicare i quantitativi di dischetti raccolti (usando sempre i guanti per precauzione), sempre sul sito di Clean sea life e a conferire il ‘bottino’ raccolto presso l’isola ecologica più vicina. Un’iniziativa che si rivolge ai cittadini e ai volontari, ma la richiesta è che le operazioni di bonifica non siano però affidate solo alla buona volontà dei singoli.

Appello lanciato anche da Marevivo che sabato 24 marzo organizza la pulizia a Torvajanica (si parte alle ore 10 dal Lungomare delle Meduse 155, incrocio con via Tirania – Ingresso a mare 49, Torvajanica), e a Ischia sulla spiaggia di Sant’Angelo a Serrara Fontana e della Chiaia a Forio.

Tante iniziative, dunque, che si rivolgono ai cittadini e ai volontari, ma la richiesta è che le operazioni di bonifica non siano però affidate solo alla buona volontà dei singoli. “Il ministero dell’Ambiente e le Regioni interessate si impegnino subito per una valutazione complessiva dell’impatto dello sversamento delle plastiche e per avviare rapidamente un adeguato piano di rimozione e risanamento – dice Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente – Ci troviamo di fronte a una emergenza che non può essere risolta grazie solo all’impegno volontario dei cittadini”.

