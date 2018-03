Tutti i presidenti di Camera e Senato  

🔊 Ascolta l'articolo

Tre sono state donne: Nilde Iotti, Irene Pivetti e Laura Bodrini. Cinque sono poi diventati presidenti della Repubblica: Giovanni Gronchi, Giovanni Leone, Sandro Pertini, Oscar Luigi Scalfaro e Giorgio Napolitano. Irene Pivetti aveva solo 31 anni quando venne eletta. Oscar Luigi Scalfaro, invece, restò in carica appena un mese.

C’è poi chi, come Amintore Fanfani ha il record di elezioni, ben cinque, ma anche quelle delle dimissioni, tre. Mentre non si conoscono ancora i nomi dei successori di Laura Boldrini e Pietro Grasso alla presidenza di Camera e Senato, sono molte le personalità salite sugli scranni più alti del Parlamento.

Ecco, di seguito, l’elenco completo dei presidenti di Camera e Senato dal 1948 al 2018:

CAMERA DEI DEPUTATI

1- Giovanni Gronchi (Democrazia Cristiana) in carica dall’8 maggio 1948 al 29 aprile 1955

2 – Giovanni Leone (Democrazia Cristiana) in carica dal 10 maggio 1955 al 21 giugno 1963

3 – Brunetto Bucciarelli-Ducci (Democrazia Cristiana) in carica dal 26 giugno 1963 al 14 maggio 1968

4 – Sandro Pertini (Partito Socialista Italiano) in carica dal 5 giugno 1968 al 24 luglio 1976

5 – Pietro Ingrao (Partito Comunista Italiano) in carica dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979

6 – Nilde Iotti – Prima donna ad essere eletta presidente della Camera (Partito Comunista Italiano e Partito Democratico della Sinistra) in carica dal 20 giugno 1979 al 22 aprile 1992

7 – Oscar Luigi Scalfaro (Democrazia Cristiana) in carica per un solo mese, dal 24 aprile 1992 al 25 maggio 1992

8 – Giorgio Napolitano (Partito Democratico della Sinistra) in carica dal 3 giugno 1992 al 14 aprile 1994

9 – Irene Pivetti (Lega Nord) in carica dal 16 aprile 1994 all’8 maggio 1996

10 – Luciano Violante (Partito Democratico della Sinistra e Democratici di Sinistra) in carica dal 10 maggio 1996 al 29 maggio 2001

11 – Pier Ferdinando Casini (Centro Cristiano Democratico e Unione di Centro) dal 31 maggio 2001 al 27 aprile 2006

12 – Fausto Bertinotti (Rifondazione Comunista) dal 29 aprile 2006 al 28 aprile 2008

13 – Gianfranco Fini (Alleanza Nazionale, Il Popolo della Libertà e Futuro e Libertà per l’Italia) dal 30 aprile 2008 al 14 marzo 2013

14 – Laura Boldrini (Sel, Gruppo Mistro, SI) in carica dal 16 marzo 2013 al 22 marzo 2018

SENATO

1 – Ivanoe Bonomi (Partito Socialista Democratico Italiano) in carica dall’8 maggio 1948 al 20 aprile 1951

2 – Enrico De Nicola (Partito Liberale Italiano) in carica dal 28 aprile 1951 al 24 giugno 1952

3 – Giuseppe Paratore(Partito Liberale Italiano) in carica dal 26 giugno 1952 al 24 marzo 1953

4 – Meuccio Ruini (Indipendente) in carica dal 25 marzo 1953 al 25 giugno 1953

5 – Cesare Merzagora (Indipendente) in carica dal 25 giugno 1953 al 7 novembre 1967

6 – Ennio Zelioli Lanzini (Democrazia Cristiana) in carica dall’8 novembre 1967 al 4 giugno 1968

7 – Amintore Fanfani (Democrazia Cristiana) in carica dal 5 giugno 1968 al 23 giugno 1973

8 – Giovanni Spagnolli (Democrazia Cristiana) in carica dal 25 giugno 1973 al 4 luglio 1976

9 – Amintore Fanfani (Democrazia Cristiana) in carica dal 5 luglio 1976 all’1 dicembre 1982

10 – Tommaso Morlino (Democrazia Cristiana) in carica dal 9 dicembre 1982 al 6 maggio 1983

11 – Vittorino Colombo (Democrazia Cristiana) in carica dal 12 maggio 1983 all’11 luglio 1983

12 – Francesco Cossiga (Democrazia Cristiana) in carica dal 12 luglio 1983 al 24 giugno 1985

13 – Amintore Fanfani (Democrazia Cristiana) in carica dal 9 luglio 1985 al 17 aprile 1987

14 – Giovanni Malagodi (Partito Liberale Italiano) in carica dal 22 aprile 1987 all’1 luglio 1987

15 – Giovanni Spadolini (Partito Repubblicano Italiano) in carica dal 2 luglio 1987 al 14 aprile 1994

16 – Carlo Scognamiglio Pasini (Unione di Centro) in carica dal 16 aprile 1994 all’8 maggio 1996

17 – Nicola Mancino (Partito Popolare Italiano) in carica dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001

18 – Marcello Pera (Forza Italia) in carica dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006

19 – Franco Marini (La Margherita e Pd) in carica dal 29 aprile 2006 al 28 aprile 2008

20 – Renato Schifani (Forza Italia e Il Popolo della Libertà) in carica dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013

21 – Pietro Grasso (Pd, Gruppo Misto, Leu) in carica dal 16 marzo 2013 al 22 marzo 2018

