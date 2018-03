Palermo, Partigiani Dem, maggiornanza smetta di giocare sulla pelle dei cittadini”

🔊 Ascolta l'articolo

“Se i consiglieri di maggioranza non hanno tempo di andare in Consiglio comunale si dimettano ed evitino di giocare con la pelle dei cittadini. È da giorni che assistiamo al dibattito stucchevole sul Consiglio paralizzato che, a nostro avviso, nasconde solo piccoli tentativi di trattativa su prebende”. A dirlo è Fabio Teresi a nome dei Partigiani dem, a proposito della paralisi di Sala delle Lapidi. “C’è una città in sofferenza che vuole una politica capace di ascoltare i suoi bisogni, che vuole ascoltare proposte serie e concrete e che vive con disgusto questo dibattito – aggiunge il democratico -. La smettano di giocare e si mettano a lavorare pensando alla città e non alle preferenze”.

