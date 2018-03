Rifiuti Palermo, Orlando: “Differenziata rappresenti un segno di cambiamento”

🔊 Ascolta l'articolo

“Ci auguriamo che in un momento nel quale Palermo e’ diventata una grande attrazione internazionale, la raccolta differenziata rappresenti un segno di cambiamento, anche se arriva in ritardo. Il cambiamento e’ nella testa dei cittadini e anche degli amministratori. Deve cambiare l’atteggiamento. Deve passare la convinzione che non e’ solo giusta ma e’ conveniente”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, parlando con i giornalisti, allo Steri, a margine delle “Giornate della Ricerca” promosse da Corepla. “Il cambio culturale e’ un cambio di stile di vita, anche nel settore dei rifiuti – ha aggiunto il primo cittadino -. In Sicilia siamo in crescita. Palermo oggi e’ attorno al 16% che francamente e’ poco, ma partiamo dal 6%: questo e’ uno stimolo ad andare avanti, non una consolazione. Abbiamo attivato con molta forza la raccolta differenziata, abbiamo avviato il secondo step, ‘Differenzia 2’, ed entro la fine dell’anno completeremo il programma, per arrivare attorno al 28-30%”.

