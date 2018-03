Palermo: furti nelle scuole, individuato il responsabile

🔊 Ascolta l'articolo

I carabinieri della Stazione di Resuttana Colli hanno individuato il responsabile del raid notturno, avvenuto nella notte del 19 marzo scorso, all’Istituto Tecnico Commerciale statale “Einaudi – Pareto” di Palermo. Denunciato per furto aggravato S.M., di 23 anni. Il giovane, secondo una ricostruzione dei militari, dopo avere sfondato una finestra, si e’ introdotto nella scuola portando via 4 pc portatili ed 1 monitor. Non contento, ha poi sfondato anche un distributore di merendine, prima di darsi alla fuga. Nell’abitazione dell’indagato e’ stata trovata parte della refurtiva, comprese alcune merendine. Il materiale recuperato e’ stato restituito al dirigente scolastico. In seguito ad ulteriori accertamenti, i carabinieri hanno anche trovato un proiettore ed una videocamera, rubati il 26 febbraio scorsi all’Istituto scolastico “Alcide De Gasperi”, in piazza Papa Giovanni Paolo II, a Palermo. Anche in questo caso il materiale e’ stato restituito al dirigente scolastico.

