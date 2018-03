Palermo, le due sinistre sono diventate… tre

🔊 Ascolta l'articolo

(Giovanni Burgio)

La settimana scorsa Palermo ha visto celebrarsi ben tre assemblee della sinistra. Tre distinte occasioni per esaminare la terribile sconfitta del 4 marzo. E tre diverse reazioni: in alcuni casi voglia di riscatto e reazione, in altri il ritorno ad antichi schemi e vecchi atteggiamenti, in altri ancora slanci in avanti e disegni positivi. La prima riunione, mercoledì 14 nella sala dei Valdesi in via dello Spezio. Molto entusiasmo e tanta determinazione. Nata appena tre mesi fa, la lista “Potere al Popolo” alle ultime elezioni ha raccolto circa 400.000 voti e l’1% su base nazionale. C’era un centinaio di persone energicamente proiettato verso la riunione nazionale di Roma del 18 marzo. Nessun discorso su alleanze e strategie, ma interventi invece che guardavano al futuro, al come organizzarsi, a come rappresentare al meglio le richieste che provengono dal basso. I ceti di riferimento sono precari, giovani, disoccupati e indigenti. Linguaggio, ideologia e prospettiva sono dichiaratamente marxisti, egalitari, anticapitalisti e antiliberisti. Insomma, idee rivoluzionarie, non in senso letterale ma come propensione al cambiamento totale. E alla fine della riunione, soliti mugugni e perplessità su metodi decisionali e regole da darsi. Tre giorni dopo, sabato 17, all’Istituto Gramsci ai Cantieri culturali della Zisa, seconda assemblea. Tanta autocritica e crisi d’identità. L’incontro è stato organizzato dai “Partigiani del PD”, il gruppo dei militanti del Partito Democratico nato come reazione alle “Renzianissime” candidature delle ultime politiche. I quarantenni cresciuti all’ombra di Antonello Cracolici hanno preso coraggio e si sono separati dal loro capocorrente. Questa è una novità importante per il PD di Palermo e della Sicilia. I “Cracolici boys” ormai viaggiano autonomamente e liberi sulla strada della “Rigenerazione del PD”, convinti che bisogna ripartire da zero, sciogliere le varie componenti interne e riconnettersi con la società da cui ci si è allontanati da molto tempo. Nella sala affollata ma composta, si sono visti molti ritorni dopo anni di distacco e separazione. Discorsi e analisi tendevano quasi tutti alla reazione e al contrattacco dopo la bruttissima batosta. E i prossimi obiettivi dei “Giovani ribelli” del PD isolano saranno reinsediarsi sul territorio, rappresentare le varie istanze delle categorie produttive, una scuola di formazione politica. Terza e ultima tappa all’interno della sinistra palermitana, domenica 18 al pub “I Candelai”. Difficile superare rancori e annose abitudini. Una quarantina di persone ha visto riunita “Sinistra Comune”, il cartello elettorale che alle ultime elezioni comunali ha unificato le varie anime e movimenti della sinistra radicale. Leitmotiv prevalente della discussione, la recentissima e fulminea adesione al PD del sindaco Leoluca Orlando. Decisione che ha provocato non pochi malumori e perplessità in chi ha sempre visto nella storica formazione della sinistra riformista il nemico principale della propria battaglia politica. Quindi, “Come orientarsi e collocarsi in questa nuova fase della vita amministrativa cittadina? Continuare a stare in maggioranza o andare all’opposizione?”. Dall’insieme di questi tre appuntamenti si possono trarre alcune considerazioni che vanno in due direzioni opposte. Mentre nella nuova formazione politica di “Potere al popolo” si può cogliere la forte speranza nel futuro e uno slancio verso la costruzione di una forza totalmente alternativa all’attuale sistema politico ed economico, negli altri due soggetti della sinistra classica si scorgono stanchezza e sostanziale smarrimento per il duro risultato elettorale. E ancor più in profondità si possono dire altre due cose. Chi ha subito la sconfitta più grave, il PD, ha comunque uno scatto di rivalsa e di rinascita. Nelle varie formazioni della sinistra radicale, prevalgono invece supponenza e scarsa propensione all’autocritica, imputando tutte le colpe e tutte le negatività al sempre vituperato e costantemente attaccato PD. Ma la cosa più grave e inquietante è che, al di fuori dei ristretti e alto-borghesi circoli d’intellettuali dei quali è ormai composta la sinistra, c’è l’immenso magma della gente comune, con i suoi bisogni quotidiani e i suoi semplici ragionamenti.

Dure realtà e grandi problemi che forse solo “Potere al popolo” sembra vedere e intercettare, mentre la sinistra istituzionale è tutta concentrata sulle sue lotte intestine e sui suoi personalismi esasperati.

