Il meteo di domani, 24 marzo  

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: l’alta pressione garantisce

stabilità atmosferica ma con qualche

annuvolamento sparso, specie

al Nord Ovest.

Al Centro: tempo in gran parte

soleggiato, salvo innocui

annuvolamenti lungo l’Appennino

e il versante Adriatico, specie

in Abruzzo.

Al Sud: residua instabilità su versanti

ionici, soleggiato altrove ma con

tendenza a peggioramento sulle

Isole maggiori.

Venti: deboli variabili, deboli

moderati.

Mari: da mossi a molto mossi.

Temperature: stazionarie.



