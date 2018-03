🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Weekend vorticoso in arrivo. Non si ferma il flusso perturbato che sta investendo l’Italia da giorni, e dopo una tregua di qualche ora, le piogge riprenderanno domani sulla Sardegna e sulla Liguria, segnali questi – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – di un imminente guasto del tempo che si attuerà sulle nostre regioni meridionali entro la giornata della Domenica delle Palme. Sarà un sabato sera bagnato su tutta la Sardegna e tra la Liguria e il Piemonte, mentre nella notte temporali anche violenti colpiranno la Sicilia con locali nubifragi e grandine. Insomma, ombrelli a portata di mano.

