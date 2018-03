Scossa di terremoto nel cosentino  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata dall’Ingv, la notte scorsa, in mare nel Tirreno meridionale. La scossa, avvenuta quaranta minuti dopo la mezzanotte, è stata localizzata al largo della costa cosentina. Ieri sera, verso le 18.32, una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata invece in provincia di Cosenza, a pochi chilometri da Parenti, Rogliano e Mangone.

