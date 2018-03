Roma, albero cade su auto ai Parioli  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un albero è caduto su due auto a Roma. Le vetture, che sono state danneggiate, erano posteggiate in via Ettore Petrolini nel quartiere Parioli vicino al numero civico 32. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Chiusa al traffico, invece, viale Tor di Quinto a causa di un allagamento all’altezza di via del Baiardo. Sembra che a provocarlo sia stato un guasto idrico. Sul posto è intervenuta la polizia locale.

