“Facebook passò dati su 57 mld di amicizie”  

Fonte: adnkronos.com

Facebook ha sospeso nel 2015 il ricercatore Aleksandr Kogan, ‘reo’ di aver acquisito in maniera impropria i dati di oltre 50 milioni di utenti con un’app. Eppure, afferma The Guardian, nel 2011 il social network di Mark Zuckerberg ha fornito allo studioso dati aggregati su circa 57 miliardi di ‘amicizie’ per uno studio che è stato poi pubblicato nel 2015 e firmato anche da due dipendenti di Facebook in qualità di co-autori. Kogan, scrive il quotidiano britannico, all’epoca pubblicava documenti con lo pseudonimo di Aleksandr Spectre.

LEGAMI CON TRUMP – Intanto, il team del procuratore speciale Robert Mueller sta indagando sullo scandalo che ha investito Cambridge Analytica. Ed in particolare tra i contatti tra la società di raccolta di dati, fondata nel 2013 con l’aiuto di Steven Bannon ed i finanziamenti della famiglia Mercer, e la campagna di Donald Trump. In particolare, riportano i media Usa, gli inquirenti hanno chiesto ad ex funzionari della campagna di Trump dettagli sulle operazioni di raccolta ed utilizzo dei dati degli elettori nei “battleground states”, gli stati dove si sono decise le sorti delle elezioni di due anni fa.

Alla squadra della campagna di Trump che era preposta alla raccolta di questi dati, che comprendeva anche esperti del comitato nazionale repubblicano, è stato chiesto poi di descrivere che tipo di consulenze ha offerto Cambridge Anayltica che, secondo i resoconti federali, è stata pagata sei milioni di dollari per il lavoro svolto.

Le autorità britanniche ed americane stanno indagando per stabilire se la società ha usato dati ottenuti in modo illegittimo, rubando oltre 50 milioni di profili da Facebook, per influenzare competizioni elettorali, compresa quelle americane del 2016.

UE – Nel Consiglio Europeo di oggi “abbiamo discusso dei recenti sviluppi riguardanti Facebook e Cambridge Analytica. E’ chiaro a tutti i leader che la privacy dei cittadini e i dati personali dei cittadini devono essere protetti in pieno. Prendiamo questa cosa molto seriamente. Le leggi nazionali e comunitarie devono essere rispettate ed applicate”. Lo dice il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, in conferenza stampa a Bruxelles.

