Ritrovarmi, a Palermo il 24 marzo il libro di Simona Zeta

Ritrovarmi è il titolo del libro esordio della giovane scrittrice catanese, Simona Zeta, Bonfirraro editore, che verrà presentato sabato 24 marzo, nella libreria Spazio Cultura di Nicola Macaione (via Marchese di Villabianca, 102) alle ore 17:30. Alla presentazione, che si prevede essere molto sui generis, prenderanno parte, oltre all’autrice Simona Zeta, lo storico dell’arte Barbara Morana con le sue “divagazioni visive”, intervallate dalla lettura di passi del romanzo e poesie da parte del poeta Pietro Mistretta, ritmate dai freestyle del rapper palermitano Giorgio Gulì. Dulcis in fundo, come in un episodio di Perry Mason, la pittrice Lavinia Abbate ci regalerà degli scorci di Ritrovarmi un pomeriggio di marzo in quel di Palermo.

Nel suo primo romanzo, l’autrice si racconta… Simona Zeta ci parla della sua vita, tra quotidianità e sregolatezza, vissuta sempre in trincea, munita di un carico non indifferente di umorismo e autocritica, una battaglia tra alti e bassi che ci regala un libro che ci proietta a ritroso nelle nostre di vite o al contrario ci trascina a capofitto in una realtà che sarebbe potuta essere la nostra.

Durante la mattinata di sabato, 24 marzo, la scrittrice sarà ospite nella trasmissione a Radio102 In, in compagnia di Barbara Morana.

