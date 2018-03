🔊 Ascolta l'articolo

Tre arresti per droga nel quartiere Picanello di Catania. In manette sono finiti Fabio D’Alessandro, 33 anni, Roberto Belardi, 21 anni, e Cristian Saccone, 22 anni.

I carabinieri li hanno sorpresi con 58 dosi di marijuana, termosaldate con carta-alluminio, e 495 euro in banconote di piccolo taglio.

I tre si trovano adesso ai domiciliari.(ITALPRESS).

