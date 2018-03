Abusivismo edilizio a Mondello, condannati dirigenti e funzionari comunali

🔊 Ascolta l'articolo

Funzionari del Comune di Palermo, dirigenti e notai, sono tutti stati condannati per abusivismo dal Tribunale di Palermo nel processo per la lottizzazione abusiva di via Miseno, a Mondello. L’accusa ha sostenuto che invece di procedere alla costruzione seguendo l’iter richieste dalle norme paesaggistiche e che prevede un passaggio in Consiglio Comunale, si è utilizzato un atto internofirmato e ratificato dallo stesso organo amministrativo.

Il collegio della terza sezione penale del tribunale di Palermo, presieduta da Marina Petruzzella (a latere Daniela Vascellaro e Maria Ciringione), ha anche confiscato tutti i terreni che rientrano nella lottizzazione, le 12 villette già realizzate e ha disposto un’anticipazione sul risarcimento di mezzo milione di euro nei confronti del Comune di Palermo. Una stangata che accoglie in pieno la richiesta del pubblico ministero Francesco Gualtieri.

Tra i condannati gli architetti Giuseppe Monteleone e Mario Li Castri, entrambi dirigenti comunali, ma anche Giuseppe Tagliareni, progettista e Paride Tagliareni, costruttore. E poi il notaio Santo Di Gati. A tre funzionari di palazzo delle Aquile sono state comminate pene molto alte, si tratta di Lucietta Accordino, Giuseppe Orantelli e Salvatore Lupo, che, oltre al reato di lottizzazione abusiva, rispondevano anche di abuso d’ufficio. Per loro tre anni di reclusione e interdizione per 5 anni dai pubblici uffici.

Un anno e otto mesi (con pena sospesa) e 60 mila euro di multa invece sono state inflitti a Loredana Velardi e Paola Avellone. Un anno e tre mesi ciascuno e 50 mila euro di multa per Salvatore Di Piazza, Concetta Ravalli, Francesca Vullo, Graziano Magnanini, Maria Concetta Fontana, Cristina Magnanini, Morena e Armida Perna, Angela Corso, Cristiana Fabozzi, Maria Vittoria Marazzitti.

E con una nota il Comune incarica gli uffici a predisporre l’esecuzione della sentenza.

“Con riferimento alla sentenza di primo grado emessa oggi dal Tribunale

di Palermo in danno di alcuni dipendenti comunali la vicenda di una

lottizzazione avvenuta nel 2005, il Sindaco, ha preso atto del

provvedimento che ha tra l’altro riconosciuto una provisionale in

favore dell’Amministrazione comunale che si era costituita Parte

Civile.Il Sindaco ha quindi dato mandato al Segretario Generale, al Capo

dell’Avvocatura e al Capo di Gabinetto di acquisire tutti gli elementi

di informazione necessari e procedere quindi a relazionare ed

eventualmente proporre gli atti conseguenti per quanto di competenza

dell’Amministrazione”.

