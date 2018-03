Ue, al via II edizione “In Europa con merito” per Sicilia e Sardegna

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Al via la seconda edizione di “In Europa con merito”, promossa dall’europarlamentare catanese del Ppe, Salvo Pogliese. L’iniziativa e’ stata presentata dallo stesso Pogliese, questo pomeriggio, a Palermo, e dara’ la possibilita’ di fare uno stage retribuito al Parlamento Europeo nello staff dell’eurodeputato e di partecipare a un bando intensivo di europrogettazione. “In Europa con merito” e’ destinata a sei giovani residenti in Sicilia e Sardegna, una convenzione con la Camera di Commercio Italo-Belga dara’ ai partecipanti, in questa edizione, una ulteriore opportunita’ di formazione. Al bando possono partecipare giovani laureati siciliani e sardi. Due stage sono destinati a chi e’ in possesso di una laurea triennale e ha una eta’ inferiore a 25 anni, quattro stage a chi e’ in possesso di una laurea specialistica o a ciclo unico e ha una eta’ inferiore a 30 anni. Il voto minimo di laurea dovra’ essere 100/110. Verra’ data priorita’ ai laureati in Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza e Scienze della comunicazione.Gli stage dureranno due mesi e si svolgeranno a Bruxelles con un rimborso spese di 1000 euro al mese. Conoscenza linguistica richiesta: Inglese Livello B1. Le domande dovranno essere presentate, entro le 12 di sabato 31 marzo 2018, accedendo al sito www.salvopogliese.it dove sara’ chiesto di compilare un form online che permettera’ anche il caricamento dei documenti richiesti per partecipare all’iniziativa. La selezione avverra’ nel mese di aprile a Catania, Palermo e Cagliari, attraverso test a risposta multipla su argomenti generali attinenti l’Unione europea e un colloquio in italiano e in inglese. La commissione valutatrice sara’ costituita dai docenti universitari Francesca Longo (Politiche Pubbliche dell’Unione Europea), Dario Pettinato (Diritto internazionale), Stefania Panebianco (Politica dell’Unione Europea). “E’ una iniziativa di cui andiamo orgogliosi – dice Pogliese all’Italpress -, mai realizzata prima di adesso in Europa. Realizziamo un progetto attraverso una selezione pubblica trasparente e meritocratica. L’anno scorso hanno partecipato 203 laureati siciliani e sardi. I sei vincitori hanno superato una procedura di selezione molto rigida. Tre dei sei hanno gia’ trovato una occupazione stabile, questa edizione sara’ ancora piu’ qualificata grazie alla convenzione con la Camera di Commercio Italo-Belga”. (ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.