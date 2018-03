Pagamenti fondi Agea, Cia Sicilia: “Pronte azioni eclatanti”

🔊 Ascolta l'articolo

La direzione della Cia Sicilia ha affrontato oggi le questioni legate “alla politica di stallo di Agea e al prezzo del latte molto basso, che ormai ha reso esplosiva la realta’ dei produttori ragusani”. L’esecutivo ha proposto un incontro pubblico con gli attori della filiera “al fine di trovare immediate soluzione alle criticita’ emerse”. “Una situazione ormai diventata esplosiva” a causa dei “mancati pagamenti da parte di Agea”. La direzione regionale della Cia “in mancanza di un incontro con l’assessore regionale all’Agricoltura” che chiede perentoriamente entro il 6 aprile, annuncia in una nota “iniziative eclatanti sia in Sicilia che a Roma”. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.