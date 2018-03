Apertura Palazzo Comitini 24 e 25 marzo, per la VII edizione Giornate Fai

🔊 Ascolta l'articolo

Sabato 24 e domenica 25 marzo l’Atrio e il Piano Nobile di Palazzo Comitini, sede della Citta’ Metropolitana di Palermo saranno aperte al pubblico per consentirne la visita ai turisti e a quanti vorranno fruire dell’iniziativa che attraverso l’apertura di palazzi, teatri, siti culturali e sedi Istituzionali, e grazie al personale volontario ed agli studenti di scuole di vario ordine e grado, inseriti nelle iniziative collaterali del progetto “Apprendisti Ciceroni”, faranno conoscere il patrimonio storico artistico ed ambientale della nostra Citta’, rendendo i visitatori protagonisti nella sua promozione e divulgazione. L’itinerario Arte, architetture e antiche istituzioni tocchera’ i luoghi simbolo della vita istituzionale della citta’ di Palermo ma anche il territorio metropolitano. L’iniziativa e’ inserita nella XXVI edizione delle “Giornate FAI di Primavera”, che si svolgeranno a Palermo il 24 e il 25 marzo 2018. Palazzo Comitini, sede della Citta’ Metropolitana di Palermo, con i suoi gioielli ignorati dai piu’, e’ stato scelto per la campagna di promozionale Giornate FAI di Primavera da RAI 1

