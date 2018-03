Instagram, novità in arrivo  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Instagram introduce alcune modifiche che daranno agli utenti maggiore controllo sul loro feed e sui post che visualizzano. “Abbiamo cominciato a testare un nuovo pulsante, ‘Nuovi Post’, che consente agli utenti di scegliere in quale momento vogliono aggiornare il feed con nuovi post, anziché farlo aggiornare automaticamente” ed “è sufficiente cliccare sul pulsante per essere reindirizzati ai nuovi post nella parte superiore del feed” annuncia il social network.

Sulla base del feedback degli utenti, Instagram sta “anche apportando delle modifiche per garantire che i post più recenti abbiano maggiori probabilità di comparire per primi nel feed. Con questi cambiamenti, speriamo che gli utenti percepiscano il loro feed come più fresco e non si perdano nessun momento o avvenimento importante per loro”. Il social annuncia inoltre che “nei prossimi mesi” condividerà ulteriori miglioramenti che sta apportando al feed.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.