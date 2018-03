PRIMAVERA 2018: Hard Rock Cafe Firenze meta ideale per gruppi e studenti  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Firenze, 22 marzo 2018 – Dovete organizzare un viaggio di gruppo o una gita scolastica divertente e alternativa? Hard Rock Cafe Firenze è la meta ideale. Propone menu per gruppi di ogni target ed età, scolaresche e comitive ed è il posto giusto dove consumare un ottimo pasto, preparato con prodotti freschi e genuini, in un ambiente spazioso e confortevole dotato di WI-FI gratuito, dove ogni ospite si sente come a casa.

Il Cafe fiorentino, infatti, anticipa, agevola e soddisfa le più diverse esigenze del turista, innovando e allineando le proposte food alle nuove tendenze del mercato. Grazie alla mentalità cosmopolita, Hard Rock Cafe è in grado di stupire e sorprendere qualsiasi target turistico in ogni momento dell’anno. È così dal lontano 14 giugno 1971, quando a Londra nacque il primo Cafe accompagnato dallo slogan ‘Love All, Serve All’, in netta contrapposizione al motto classico nei ristoranti dell’epoca ‘ci riserviamo il diritto di rifiutare il servizio a chiunque’.

Una location, insomma, ideale per gruppi numerosi, cene aziendali, comitive alla scoperta del meraviglioso territorio toscano oppure per un pranzo di famiglia e tra amici, occasioni da celebrare e momenti che rendono speciale la vita, da mettere nel libro dei ricordi.

Situato nella storica Piazza della Repubblica, Hard Rock Cafe Firenze è considerato uno tra i più bei Cafe d’Europa, in pieno centro storico cittadino, nei portici antistanti la piazza: inaugurato nel 2011, fonde l’anima e le caratteristiche architettoniche dell’ex storico Cinema Gambrinus con l’atmosfera Hard Rock. Della struttura originaria, il Cafe mantiene gli elementi più caratterizzanti come i marmi, le scalinate, varie statue e il bancone del bar. Occupa ben 600 mq per 216 posti a sedere, un’area esterna, una interna dedicata alla live music, al bar, al cinema e il Rock shop. Tra le memorabilia, cimeli di John Lennon, Prince, Bob Dylan, Madonna, Sting, Elton John, Bruce Springsteen, Aerosmith, The Beatles, U2, The Who, Red Hot Chili Peppers, Jimi Hendrix, Sex Pistols e molti altri ancora.

Visitare Firenze è un’esperienza unica a qualsiasi ora del giorno e della notte, tutto il centro storico merita almeno un’intera giornata di esplorazione, per finire con la scoperta della tradizione enogastronomica di Hard Rock Cafe, unica nel suo genere a coniugare la tradizione USA con quella del territorio.

‘Love All, Serve All’ è ancora il primo valore di Hard Rock Cafe, un brand che ha “fatto scuola” in italiano e in inglese alle migliaia di studenti del progetto didattico School of The Hard Rock, amatissimo sia dai ragazzi sia dagli insegnanti, arrivati a Firenze da ogni parte della penisola a “fare lezione” di musica, cultura e marketing tra i cimeli delle rockstars.

Patrimonio Mondiale UNESCO dal dicembre 1982, il centro storico di Firenze viene definito “una realizzazione artistica unica nel suo genere, un capolavoro d’opera, il risultato di una continua creazione protrattasi per oltre sei secoli. Oltre ai numerosi musei, con la Galleria degli Uffizi rinomata per essere il più antico museo d’arte dell’Europa moderna, vi si trova la più forte concentrazione di opere d’arte conosciute in tutto il mondo”. Capolavori come la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Battistero e il Campanile di Giotto, la Piazza della Signoria dominata da Palazzo Vecchio e dagli Uffizi, San Lorenzo, Santa Maria Novella, Santa Croce con la Cappella Pazzi: storia, tradizione, arte e cultura si respirano in ogni angolo di una città che si racconta anche attraverso i suoi intellettuali e artisti che hanno fatto la storia dell’arte e della letteratura italiana sin dal Duecento.

