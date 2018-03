SNAI, Argentina-Italia: Di Biagio, debutto in salita. Vittoria azzurra a 3,90  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

lbiceleste favorita a 2,05, il nuovo tecnico dovrà invertire il trend negativo: gli azzurri non la battono dal 1987 – Altre amichevoli, Germania a 2,40 contro il tabù Spagna.

Milano, 22 marzo 2018 – È solo un’amichevole, ma la sfida tra Argentina e Italia, che si giocherà domani sera all’Etihad Stadium di Manchester, evoca cattivi ricordi nella memoria azzurra. Su tutti l’1-1 nella semifinale dei mondiali ’90, dove l’Albiceleste eliminò l’Italia ai rigori. Poi i due ko, sempre in amichevole, nel 2001 e nel 2013. La squadra di Di Biagio – alla sua prima panchina azzurra – dovrà quindi giocare contro tradizione e quote, visto che parte da sfavorita: sul tabellone SNAI il ritorno al successo degli azzurri (che non battono l’Argentina dal 1987) è dato a 3,90, il pareggio è a 3,25 mentre il successo argentino viaggia a 2,05. Per la cronaca, le ultime due sfide sono finite entrambe con lo stesso risultato, 2-1 per l’Argentina: un finale che replicato domani pagherebbe 9,00, lo stesso finale a favore degli azzurri (1-2 in tabellone) sale fino a 13. Due ipotesi supportate anche dalle statistiche: sette delle ultime otto sfide sono finite in Goal (con entrambe a segno, idea a 1,90) e sei in Over (con almeno tre gol complessivi, a 2,25).

Messi vs Immobile – Si troveranno di fronte Leo Messi e Ciro Immobile, che lottano a distanza nella classifica della Scarpa d’Oro, dove l’argentino è secondo con 50 punti (dietro Mohamed Salah) e il bomber della Lazio terzo, a 48. La Pulce (che affronta l’Italia per la prima volta in carriera) conduce anche nelle scommesse sulle marcature dell’incontro, a 2,50 contro il 4,00 piazzato su Immobile. A proposito di prime volte, potrebbe essere il giorno dell’esordio per Patrick Cutrone, il cui gol è offerto a 4,00.

Sfida tra favorite – Una classica degli ultimi anni spicca tra le amichevoli in calendario domani. È il match tra Germania e Spagna, tra l’altro due delle grandi favorite per il trionfo ai prossimi campionati del mondo in Russia, a 5,00 e 8,00 volte la scommessa. I precedenti sono con le Furie Rosse, che contro i tedeschi hanno vinto la finale di Euro 2008 e la semifinale del mondiale 2010, poi chiuso in trionfo. Ma le quote sulla partita di domani pendono per la Germania, senza ko da 21 turni e favorita a 2,40. La striscia di imbattibilità della Spagna si ferma invece a 16 incontri: proseguire con un pareggio pagherebbe 3,30, la vittoria invece è proposta a 3,00.

Francia e Brasile, quota ok – In campo anche Francia e Brasile, altre due nel lotto delle favorite per il trionfo mondiale, entrambe date a 7,00. I Bleus affrontano la Colombia, contro cui dovrebbero spuntarla con agilità: successo a 1,50, pari a 4,25, Cafeteros a 6,75. Forbice quasi identica per l’altro match tra Russia e Brasile: i verdeoro sono avanti a 1,57, pareggio a 3,90 e russi a quota 6,00.

