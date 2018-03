Jet e boati in Lombardia, scatta il panico  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Paura in Lombardia per due violenti boati sentiti in tutta la regione. Ai numeri delle forze dell’ordine, del 118 e dei vigili del fuoco sono arrivate decine di chiamate da parte di cittadini spaventati.

Al momento sembra che si tratti di due Eurofighter decollati dall’aeroporto di Cameri, in provincia di Novara, e che viaggiavano a velocità supersonica. I boati sono stati avvertiti anche in Piemonte e Canton Ticino.

