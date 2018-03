Università: sabato a Palermo il “Graduation Day”

🔊 Ascolta l'articolo

Sabato prossimo, a partire dalle 10.30, l’Universita’ degli Studi di Palermo festeggera’ i Laureati Magistrali dell’Ateneo della sessione straordinaria con il Graduation Day. La cerimonia si svolgera’ sulla scalinata esterna del Teatro Massimo, dove il Corteo accademico giungera’ al termine di un percorso che prendera’ il via dalla Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali, in via Maqueda 172.

Il corteo sara’ aperto dal rettore, Fabrizio Micari, dal pro rettore vicario, Fabio Mazzola, dal direttore generale Antonio Romeo, dal pro rettore alla Didattica, Laura Auteri, dal pro rettore alla Ricerca, Girolamo Cirrincione, dal pro rettore all’Internazionalizzazione, Ada Maria Florena, dal pro rettore alle Politiche di Sviluppo dell’Ateneo, Francesco Paolo La Mantia, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico, dai Presidenti delle cinque Scuole di Ateneo.

Ogni Laureato ricevera’ l’attestato di partecipazione ed il tocco del colore corrispondente alla Scuola di appartenenza: Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale (Arancio); Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali (Azzurro); Scuola di Medicina e di Chirurgia (Rosso); Scuola Politecnica (Viola); Scuola delle Scienze di Base ed Applicate (Verde). I laureati e i partecipanti sono stati invitati a pubblicare selfie e foto della cerimonia sui social network utilizzando gli hashtag #GrDayUniPa2018 e #LaureatiUniPa. Le foto migliori saranno raccolte per creare un album fotografico sui social network ufficiali di Ateneo: Facebook, Twitter e Instagram.

(ITALPRESS).

