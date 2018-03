Nasce a Palermo il “Largo Gae Aulenti” a Palazzo Branciforte

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

L’iniziativa è promossa da Fondazione Sicilia e Zonta Palermo Triscele, sabato nel piazzale di Palazzo Branciforte.

Verrà intitolato a Gae Aulenti, architetto di levatura internazionale che con Palermo ebbe un profondo legame, il largo antistante Palazzo Branciforte, nel corso di una cerimonia di inaugurazione sabato 24 marzo alle 9.30 con la partecipazione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. L’iniziativa parte dalla Fondazione Sicilia e da Zonta Palermo Triscele, presieduta da Antonella Aiello. “Attraverso il restauro di Palazzo Branciforte, Gae Aulenti, nel pieno della maturità artistica, da straordinaria professionista quale era, ha dato il via a una rinascita in chiave contemporanea di questa dimora patrizia del Cinquecento – dice Raffaele Bonsignore, presidente di Fondazione Sicilia – restituendo orgoglio al passato ma sempre con uno sguardo al futuro. Sempre di più, oggi, la nostra fondazione è in linea con questa visione, e si propone di fare da testa di ponte tra le eccellenze del territorio e le realtà internazionali”. Dopo l’inaugurazione, in Sala dei 99, a Palazzo Branciforte, è previsto un incontro con Giovanni Puglisi, presidente emerito di Fondazione Sicilia, Giovanna Buzzi, figlia di Gae Aulenti, Nina Artioli, architetto e responsabile dell’Archivio Gae Aulenti, Maurizio Carta, professore ordinario di Urbanistica e Pianificazione territoriale dell’Università di Palermo, Fernanda Gallo Freschi, di Zonta International District 28 Incoming Governor 2018/2020, Renato Vitaliani, direttore dei lavori di restauro di Palazzo Branciforte.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.