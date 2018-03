Siracusa, Vinciullo: “450ml euro per restauro materiale sovrintendenza”

🔊 Ascolta l'articolo

“E’ stato firmato il Decreto con il quale il Dirigenti Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana ha recepito quanto previsto nel Patto per il Sud relativamente allo stanziamento di 450.000 euro per il progetto n.119 Restauro, tutela e valorizzazione dei materiali storici, grafici e fotografici della soprintendenza di Siracusa”. Lo scrive in una nota Vincenzo Vinciullo.

(ITALPRESS)

